Zoë Kravitz pensa che Robert Pattinson è “perfetto” per interpretare Batman!

Catwoman non ha dubbi

Zoë Kravitz interpreterà Catwoman in The Batman, il nuovo film sul super eroe diretto da Matt Reeves. L'attrice trentenne sarà la nuova Selina Kyle e reciterà al fianco di Robert Pattinson, che come ben sappiamo è stato scelto per essere il nuovo Bruce Wayne.

In una nuova intervista con Variety, la star di High Fidelity ha raccontato un sacco di curiosità sull'attesissimo cine-comic e speso stupende parole per il suo coprotagonista.

via GIPHY

Com'è stato indossare per la prima volta il costume di Catwoman:

"È stato fantastico, davvero fantastico", ha ricordato Zoë. "Non posso dire che non sia stato fantastico, ma ho davvero cercato di non pensare troppo al significato che il mio personaggio ha per tutti gli altri, per tutto il mondo. Perché può essere fonte di distrazione nel modo sbagliato, soprattutto quando stai cercando di diventare qualcun altro".

Cos'è successo quando è uscita la notizia del casting come Selina Kyle aka Catwoman al fianco di Robert Pattinson nel ruolo di Batman:

"Quando è uscito l'annuncio che avevo ottenuto questo ruolo, il mio telefono ha squillato più di quanto abbia mai fatto prima", ha raccontato Zoë. “Più del mio compleanno, più del mio matrimonio, più di ogni altra cosa. Quindi ho sentito questa pressione immediata... La sceneggiatura è fenomenale. La storia è davvero forte. Per me è molto chiaro chi sia Selina e ciò che vuole, e sto cercando di rimanere molto concentrata su questo".

Perché pensa che Rob sia l'attore “perfetto” per interpretare Batman:

"Ha iniziato come idolo pop adolescenziale, dopo abbiamo tutti visto attraverso il suo lavoro che sotto c'era molto di più", ha detto Zoe. "È un artista davvero interessante, e questo è molto Batman in un certo senso. Abbiamo l'illusione di Bruce Wayne, e poi abbiamo Batman nell'ombra che affronta cose molto più complicate."

"Quindi, proprio in questo senso, penso che sia perfetto per questo ruolo. Riesce a relazionarsi al personaggio per questo motivo, e sta bene con il costume, davvero. Sta bene con la tuta. Aggiungiamo la buona linea della sua mascella", ha continuato Zoë.

"Ma è anche un grande attore e mette così tanto in tutto ciò che fa. Penso che sia un ruolo davvero difficile perché le persone si aspettano molto. Inoltre, ti limita in molti modi. Quando indossa la tuta non si vedono i suoi occhi e può muoversi solo in un certo modo. Quindi deve diventare davvero creativo in termini di come può interpretare un personaggio così sfaccettato. È pronto per la sfida e ha già idee davvero interessanti. Penso che sia un casting perfetto, perfetto."

via GIPHY

E a giudicare dalle prime immagini di Robert Pattinson con il costume di Batman, non possiamo che dare ragione a Catwoman: il 34enne sta davvero un favola con la tuta e il mantello!

ph. getty images