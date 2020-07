YO! MTV Raps Videostory: focus sul rap italiano con Emis Killa e Valentina Pegorer

La storia del rap attraverso i video musicali

Continuano le lezioni di rap con Emis Killa e Valentina Pegorer!

YO! MTV Raps Videostory è una serie di interessantissimi speciali sui campioni delle rime e su come il rap abbia influito su attualità, moda, cultura. Le nuove puntate vanno in onda ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130).

Qui su mtv.it puoi invece riguardare gli episodi quante volte vuoi in streaming.

"Aspettando Il Sole" di Neffa, "Dimmi Di Sbagliato Che C'è" dei Sottotono, "Tranqui Funky" degli Articolo 31, sono alcuni dei video musicali imprescindibili per conoscere il genere nella sua versione nostrana:

E ancora "Quelli Che Benpensano" di Frankie Hi-NRG MC e "Vita" dei Colle Der Fomento:

Valentina Pegorer ci parla delle Rap Queens italiane, come Loop Loona con "Vado Via" e Chadia Rodriguez con "Mangia Uomini":

Non si possono non citare "Tonica" di Beba, "Sciccherie" di Madame, "Post Concerto" dei Coma Cose:

Puoi rivedere tutto il meglio di YO! MTV Raps in streaming: ti basta cliccare qui!