YO! MTV Raps, a lezione di storia del rap in video con Emis Killa: West Coast Originators

Da Ice Cube a Snoop Dogg

Se YO! MTV Raps - la versione italiana dello storico programma di MTV dedicato al mondo hip hop, rap, trap e urban - ti ha fatto volare, non perdere gli interessantissimi speciali su questo genere e su come abbia influito su attualità, moda, cultura che trovi su mtv.it.

Chi meglio del "prof" Emis Killa per una bella lezione di storia del rap? Emis conduce YO! MTV Raps insieme a Valentina Pegorer e qui ti porta alle origini attraverso i video musicali iconici.

In particolare in questa puntata, si concentra sui West Coast Originators, quindi da "Straight Outta Compton" degli N.W.A a "It was a good day" di Ice Cube. Schiaccia play per vedere la prima parte dello speciale la storia del rap in video West Coast Originators:

Si continua con altri video imprescindibili, come "Gin And Juice" di Snoop Dogg e "California Love" di Tupac e Dr. Dre. Guarda la seconda parte:

Puoi rivedere tutto il meglio di YO! MTV Raps in streaming: ti basta cliccare qui!