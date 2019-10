YO! MTV Raps: arriva la versione italiana dello show più hip hop che ci sia

Bella!

Non ci sono dubbi che il rap, con tutte le sue declinazioni, sia il genere del momento e presto potrai gustarti un programma interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat che ti fanno volare.

Si chiama YO! MTV Raps e forse ne hai sentito parlare perché è già un successo in altri angoli del mondo, come Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Africa e Asia. Tieniti pronto perché dalla prossima primavera vedrai sbarcare su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV la versione nostrana!

In YO! MTV Raps approfondirai la conoscenza degli artisti hip hop del momento e dei loro lavori, scoprirai nuovi interpreti ampliando la prospettiva sulla scena rap italiana, resterai aggiornato sulle tendenze che influiscono su tanti altri campi, come la moda.

Insomma, ti racconteremo il rap in tutte le sue sfaccettature attraverso performance live in studio, interviste esclusive, rubriche imperdibili e ospiti illustri.

YO! MTV Raps è un programma che ha fatto storia negli Stati Uniti: ha debuttato più di 30 anni fa, il 6 agosto 1988, e da allora ha contribuito al successo mondiale del genere ed è diventato un punto di riferimento sia per i fan e che per gli artisti del rap.

Stay tuned per tutte le novità sulla versione italiana di YO! MTV Raps!