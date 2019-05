World Stage alla Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2019: un viaggio nella storia del rock

Appuntamento venerdì 10 maggio alle 21.00 su MTV Music (Sky 704)

Ogni anno il mitico museo della Rock & Roll Hall of Fame apre le porte agli artisti che hanno fatto la storia della musica, durante la Induction Ceremony.

Nel 2019 hanno ricevuto questo onore The Cure, i Radiohead, The Zombies, Def Leppard, Stevie Nicks, Roxy Music e Janet Jackson e potrai vedere l'emozionante momento in cui entrano Rock & Roll Hall of Fame in una epica puntata di World Stage!

World Stage dedicato alla 2019 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony andrà in onda venerdì 10 maggio alle 21.00 su MTV Music (Sky 704).

Ecco un assaggio di quello che ti aspetta, con tanto di special guest: Harry Styles!

In attesa della puntata, gustati i momenti leggendari che questi artisti hanno condiviso con MTV nel corso degli anni:

The Cure

Radiohead

The Zombies

Def Leppard

Stevie Nicks

Roxy Music

Janet Jackson

