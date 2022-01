Uncharted: guarda una clip esclusiva del nuovo film con Tom Holland

Una scena ricca d'azione!

È stato il re degli incassi del 2021 e si prepara a esserlo anche nel 2022. Mentre non ci siamo ancora del tutto ripresi dalla visione di Spider-Man: No Way Home, attualmente tra i titoli più visti nelle sale italiane e mondiali, Tom Holland è già pronto per conquistarci anche con il suo nuovo film, Uncharted.

La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonima fortunata serie di videogame d'avventura, capace di vendere nel mondo milioni di copie. Un successo che si prepara ora a fare il bis sul grande schermo.

Uncharted è diretto da Ruben Fleischer, il regista dell'irresistibile commedia horror Benvenuti a Zombieland. Nel film Tom Holland indossa i panni del protagonista Nathan Drake, nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan. I due partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Al fianco di Tom, nei panni di Sully, c'è un altro re del box-office: Mark Wahlberg, star della saga di Transformers e anche dello spassoso Ted. Il cast comprende inoltre Antonio Banderas, Sophia Ali, già vista nella serie The Wilds e Grey's Anatomy, e Tati Gabrielle, attrice emergente che si è fatta notare in The 100, Le terrificanti avventure di Sabrina e nell'ultima stagione di You.

Uncharted è pronto a spaccare nei cinema italiani a partire dal 17 febbraio. Per ingannare l'attesa, oltre a rivedere l'ultimo trailer, ci possiamo intanto già esaltare con una scena esclusiva a tutta azione!

ph. getty images