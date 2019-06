Un’intera giornata con Elettra Lamborghini su MTV, per l’uscita dell’album “Twerking Queen”

Appuntamento venerdì 14 giugno

Cerchia in rosso sul calendario venerdì 14 giugno perché è la data dell'uscita del primo album di Elettra Lamborghini!

E in occasione dell'arrivo di "Twerking Queen", abbiamo pensato di festeggiare la nostra matadora con una programmazione completamente dedicata a lei: un mitico Elettra Day!

Ti basterà sintonizzarti su MTV (Sky 130) o in streaming su NOW TV proprio venerdì 14 giugno per passare tutta la giornata in compagnia di Elettra.

L'Elettra Day parte già da colazione, alle 10:00: da quell'ora in poi andranno in onda tutti i momenti migliori degli show di MTV con protagonista Elettra Lamborghini.

Stiamo parlando di indimenticabili programmi come #Riccanza - lo show che per primo ci ha fatto scoprire e amare Elettra - e poi Geordie Shore e MTV Super Shore.

Spazio ovviamente anche al bollente Ex On the Beach Italia, dove la nostra 25enne non era tra i concorrenti ma ha fatto da padrona di casa (e ha spaccato, of course).

Insomma, preparati ad accendere la tv e a twerkare come se non ci fosse un domani: Elettra Day ti aspetta venerdì 14 giugno dalle ore 10:00 per tutta la giornata solo su MTV (Sky 130) o in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images