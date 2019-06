Un nuovo film sulle Spice Girls è in lavorazione e ci sarà anche Posh Spice

Dopo 20 anni dall'uscita di "Spice World"

Lo Spice World 2019 non è riuscito a riunire il gruppo al completo, Victoria Beckham è la grande assente del reunion tour delle Spice Girls, troppo impegnata a gestire il suo marchio di moda. Ma abbiamo una buona notizia, la reunion dei nostri sogni si compirà in un altro modo, tutte e cinque le ragazze stanno infatti collaborando per portare la girl band sul grande schermo con un film d'animazione!

via GIPHY

A due decenni da Spice World del 1997, il primo film sul gruppo diventato subito un vero e proprio cult, Baby Spice, Scary Spice, Sporty Spice, Ginger Spice e Posh Spice sono pronte a tornare al cinema. Le ragazze sono "molto coinvolte nel film", ha dichiarato il presidente della Paramount Animation Mireille Soria a The Hollywood Reporter.

I dettagli sulla trama del film non sono ancora disponibili, THR spiega che il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo e Paramount Animation ha dichiarato che dovremo aspettare fino al 2020 per l'uscita al cinema. Tuttavia, includerà nuove canzoni, così come i classici degli anni '90, che i super fan (come noi!) riconosceranno immediatamente.

Visualizza questo post su Instagram Friday mooooood 😘😜 Un post condiviso da Spice Girls (@spicegirls) in data: 19 Apr 2019 alle ore 3:46 PDT

E ora non riusciamo a smettere di immaginare come saranno Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie "Mel B" Brown, Melanie "Mel C" Chisholm e Geri Halliwell Horne in versione cartone animato.

ph. getty images