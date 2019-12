Twerking Queen: Elettra Lamborghini ti porta al party di lancio del suo primo album

Suonano le fanfare!

Nelle prime puntate di Twerking Queen, hai visto Elettra Lamborghini lavorare sodo al suo primo album, che porta lo stesso nome dello show, "Twerking Queen" appunto.

La nostra matadora ti ha portato con lei in studio di registrazione, dove con l'aiuto di Shablo, Charlie Charles, Gué Pequeno e Sfera Ebbasta ha ultimato la sua prima fatica discografica.

Adesso è il momento di festeggiare: Elettra ha riunito i suoi collaboratori e tanti amici per un super party di lancio di "Twerking Queen"! Fai partire il video per vedere come è andata:

