Stanotte!

Quali film, serie e attori si aggiudicheranno il mitico pop corn d'oro degli MTV Movie & TV Awards 2019?

Lo scoprirai durante la cerimonia di premiazione condotta da Zachary Levi da Santa Monica, Los Angeles, che andrà in onda su MTV (Sky canale 130) il 17 giugno alle 3:00 di notte. Martedì 18 giugno potrai rivederla di nuovo in onda alle 21.10 in versione sottotitolata.

Dai presenter agli artisti che si esibiranno, dalle nomination alle nuove categorie, ecco tutto quello che devi sapere sugli MTV Movie & Tv Awards 2019!

Il (super) presentatore

Tutte le cerimonie di premiazione hanno bisogno di un conduttore e anche quest'anno abbiamo trovato la persona giusta per presentare gli MTV Movie & TV Awards: è Zachary Levi! Fresco fresco dal recente successo cinematografico di "Shazam!", l'attore è il mitico host dell'evento.

Tantissime celeb tra i presenter

Sono tutte le star che salgono sul palco per consegnare i premi e la lista di quest'anno è bella lunga: Aubrey Plaza, Daniel Levy, Dave Bautista, David Spade, Jameela Jamil, Kiernan Shipka, Kumail Nanjiani, Maude Apatow, Mj Rodriguez, Shameik Moore, Storm Reid e tanti altri.

Gli artisti del momento tra i performer

Agli MTV Movie & TV Awards 2019 si premiano film e serie tv, ma la musica non può mancare nello show in cui celebriamo la cultura pop a tutto tondo. Ecco allora chi sono gli artisti che si esibiscono: Lizzo, Martin Garrix, Macklemore, Patrick Stump e Bazzi!

Chi comanda le nomination

Sono due i film che guidano l'elenco delle candidature: "Avengers: Endgame" e "RBG" con quattro nomination ciascuno. Mentre tra le serie tv, spicca "Game of Thrones" (guarda qui la lista completa).

Nella lista delle nomination, continuerai a non trovare differenze tra cinema, televisione e streaming, così come non ci sono differenze di genere o sesso nel riconoscere le migliori performance. Continuiamo infatti a impegnarci perché tutti gli attori e le attrici gareggino alla pari e non in categorie distinte in base al sesso: una rivoluzione sancita da un bellissimo discorso di Emma Watson nel 2017.

Le nuove categorie di quest'anno

Agli MTV Movie & Tv Awards 2019 ci sono tre novità, ovvero tre nuove categorie: Reality Royalty, Most Meme-able Moment e Best Real-Life Hero, ad affiancare le categorie storiche e più amate come Best Kiss, Best Hero, Best Villain.

Il Trailblazer Award va a...

Jada Pinkett Smith! Il Trailblazer Award è uno dei premi più prestigiosi dell'evento e ogni anno viene consegnato a un artista rivoluzionario, capace di cambiare le carte in tavola e di tracciare una nuova strada per sé e per gli altri nel campo dell'intrattenimento.

Per l'occasione, tornerà sul palco la host dello scorso anno e co-star dell'attrice in "Girls Trip": sarà la simpaticissima Tiffany Haddish a consegnare il Trailblazer Award a Jada Pinkett Smith.

E a Dwayne Johnson va il Generation Award

Un altro premio importante è il Generation Award, che celebra gli attori i cui diversi contributi, sia nel cinema che in televisione, li hanno resi icone di riferimento del settore. Un passato da wrestler e un presente da record al box office: quest'anno è Dwayne "The Rock" Johnson a ritirare il Generation Award.

Quando vedere gli MTV Movie & TV Awards 2019

Gli MTV Movie & TV Awards 2019 saranno trasmessi in contemporanea con gli Stati Uniti il 17 giugno alle 3 di notte e in replica sottotitolata il 18 giugno alle 21.10 su MTV (Sky 130) su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images