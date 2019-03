Tutti i vincitori dei Kids’ Choice Awards 2019!

Un sacco di slime

Quanto slime ai Kids' Choice Awards 2019! La cerimonia di premiazione dei nostri amici di Nickelodeon si è tenuta sabato (23 marzo) al Galen Center di LA ed è stata presentata dal mitico DJ Khaled.

Visualizza questo post su Instagram So much #SlimeLUV! Hope you had a blast watching #KCA!! 💚 Un post condiviso da Nickelodeon (@nickelodeon) in data: Mar 23, 2019 at 6:42 PDT

Un sacco di super ospiti, tra gli attori, Adam Sandler e Jason Sudeikis che ci hanno fatto schiantare dalle risate. C'erano anche i protagonisti di tanti film e serie del momento, come Chris Pratt, Noah Centineo, Lana Condor, Joey King e Kiernan Shipka. Abbiamo gioito guardando il cast di alcune attesissime pellicole: da "Aladdin", Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott e da "Dora and the Lost City of Gold", Isabela Moner e Eugenio Derbez. È già uscito al cinema "Shazam!" e ai KCA 2019 hanno partecipato i protagonisti Zachary Levi, Asher Angel e Jack Dylan Grazer. E come dimenticare la fantastica esibizioni live dei Migos!

Ovviamente non potevano mancare i volti che ami di più di Nickelodeon, come JoJo Siwa, Jace Norman e Riele Downs (Henry Danger), Ryan of Ryan ToysReview (Ryan’s Mystery Playdate), Scarlet Spencer e Dallas Dupree Young (Cugini per la vita) e Owen Joyner, Daniella Perkins e Lilimar (Knight Squad).

Per Nickelodeon Italia abbiamo mandato come inviata speciale la meravigliosa Elisa Maino, corri sull'account Instagram nickelodeonit, ripercorri il suo emozionante viaggio e scopri video inediti del dietro le quinte!

Oh, a proposito, in Italia i KCA 2019 andranno in onda venerdì 29 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, canale Sky 605, dove potrai scoprire chi è stato slimmato! Come fai a perderteli?

Ma ora bando alle ciance ecco tutti i vincitori dei Kids 'Choice Awards Vincitori 2019:

TELEVISIONE:

Favorite Funny TV Show

The Big Bang Theory

BUNK’D

Fuller House – WINNER

Henry Danger

Modern Family

Raven’s Home

Favorite TV Drama

A Series of Unfortunate Events

Chilling Adventures of Sabrina

The Flash

Riverdale – WINNER

Stranger Things

The Walking Dead

Favorite Reality Show

America’s Got Talent – WINNER

American Idol

American Ninja Warrior

Dancing with the Stars: Juniors

Double Dare

The Voice

Favorite TV Host

Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games) – WINNER

Kevin Hart (TKO: Total Knock Out)

Liza Koshy & Marc Summers (Double Dare)

Nick Cannon & JoJo Siwa (Lip Sync Battle Shorties)

Ryan Seacrest (American Idol)

Tyra Banks (America’s Got Talent)

Favorite TV Judges

Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel (America’s Got Talent) – WINNER

Luke Bryan, Katy Perry, Lionel Richie (American Idol)

Len Goodman, Bruno Tonioli, Carrie Ann Inaba, (Dancing with the Stars)

Sean “Diddy” Combs, DJ Khaled, Meghan Trainor (THE FOUR: BATTLE FOR STARDOM)

Kelly Clarkson, Jennifer Hudson, Adam Levine, Blake Shelton (The Voice)

Jennifer Lopez, Derek Hough, NE-YO (World of Dance)

Favorite Cartoon

ALVINNN!!! and The Chipmunks

The Boss Baby: Back in Business

The Loud House

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

SpongeBob SquarePants – WINNER

Teen Titans Go!

Favorite Male TV Star

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash, The Flash)

Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger) – WINNER

Jim Parsons (Sheldon Cooper, The Big Bang Theory)

Karan Brar (Ravi Ross, BUNK’D)

Neil Patrick Harris (Count Olaf, A Series of Unfortunate Events0

Favorite Female TV Star

Candace Cameron Bure (DJ Tanner-Fuller, Fuller House)

Kaley Cuoco (Penny, The Big Bang Theory)

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack, Andi Mack)

Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven’s Home)

Zendaya (K.C. Cooper, K.C. Undercover) – WINNER

FILM:

Favorite Movie

Aquaman

Avengers: Infinity War – WINNER

Black Panther

Mary Poppins Returns

The Kissing Booth

To All the Boys I’ve Loved Before

Favorite Movie Actor

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther, Black Panther)

Chris Evans (Steve Rogers/Captain America, Avengers: Infinity War)

Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Infinity War)

Dwayne Johnson (Will Sawyer, Skyscraper)

Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman, Aquaman)

Noah Centineo (Peter Kavinsky, To All the Boys I’ve Loved Before) – WINNER

Favorite Movie Actress

Emily Blunt (Mary Poppins, Mary Poppins Returns)

Joey King (Shelly “Elle” Evans, The Kissing Booth) – WINNER

Lupita Nyong’o (Nakia, Black Panther)

Rihanna (Nine Ball, Ocean’s 8)

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow, Avengers: Infinity War)

Zoe Saldana (Gamora, Avengers: Infinity War)

Favorite Superhero

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther, Black Panther)

Chris Evans (Steve Rogers/Captain America, Avengers: Infinity War)

Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Infinity War)

Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman, Aquaman)

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man, Avengers: Infinity War) – WINNER

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow, Avengers: Infinity War)

Favorite Butt-Kicker

Chris Pratt (Owen Grady, Jurassic World: Fallen Kingdom) – WINNER

Danai Gurira (Okoye, Black Panther)

Dwayne Johnson (Will Sawyer, Skyscraper)

Emilia Clarke (Qi’ra, Solo: A Star Wars Story)

Michael B. Jordan (Adonis Johnson, Creed II)

Zoe Saldana (Gamora, Avengers: Infinity War)

Favorite Animated Movie

The Grinch

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Incredibles 2 – WINNER

Peter Rabbit

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Favorite Male Voice from an Animated Movie

Adam Sandler (Dracula, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) – WINNER

Andy Samberg (Johnny, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)

Benedict Cumberbatch (Grinch, The Grinch)

Channing Tatum (Migo, Smallfoot)

James Corden (Peter Rabbit, Peter Rabbit)

Shameik Moore (Miles Morales/Spider-Man, Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Favorite Female Voice from an Animated Movie

Gal Gadot (Shank, Ralph Breaks the Internet)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Gwen, Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Kristen Bell (Jade Wilson, Teen Titans GO! to the Movies)

Selena Gomez (Mavis, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) – WINNER

Yara Shahidi (Brenda, Smallfoot)

Zendaya (Meechee, Smallfoot)

MUSICA:

Favorite Music Group

The Chainsmokers

Fall Out Boy

Imagine Dragons

Maroon 5 – WINNER

Migos

twenty one pilots

Favorite Male Artist

Bruno Mars

DJ Khaled

Drake

Justin Timberlake

Luke Bryan

Shawn Mendes – WINNER

Favorite Female Artist

Ariana Grande – WINNER

Beyoncé

Camila Cabello

Cardi B

Selena Gomez

Taylor Swift

Favorite Song

Delicate (Taylor Swift)

In My Blood (Shawn Mendes)

In My Feelings (Drake)

Natural (Imagine Dragons)

thank u, next (Ariana Grande) – WINNER

Youngblood (5 Seconds of Summer)

Favorite Breakout Artist

Billie Eilish – WINNER

Cardi B

Dan + Shay

Juice WRLD

Kane Brown

Post Malone

Favorite Collaboration

Girls Like You (Maroon 5, featuring Cardi B)

Happier (Marshmello, featuring Bastille)

I Like It (Cardi B, Bad Bunny, J Balvin)

Meant to Be (Bebe Rexha, featuring Florida Georgia Line)

No Brainer (DJ Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo) – WINNER

SICKO MODE (Travis Scott, featuring Drake)

Favorite Social Music Star

Baby Ariel

Chloe x Halle

Jack & Jack

JoJo Siwa – WINNER

Max & Harvey

Why Don’t We

Favorite Global Music Star

Africa: Davido

Asia: BLACKPINK

Australia/New Zealand: Troye Sivan

Europe: David Guetta

North America: Taylor Swift – WINNER

Latin America: J Balvin

United Kingdom: HRVY

ALTRE CATEGORIE:

Favorite Video Game

Just Dance 2019 – WINNER

LEGO® The Incredibles

Marvel’s Spider-Man

Super Smash Bros.™ Ultimate

Super Mario Party™

Favorite Social Star

David Dobrik – WINNER

Emma Chamberlain

Guava Juice

Lilly Singh

Miranda Sings

Ryan ToysReview

Favorite Gamer

DanTDM

Jacksepticeye

Markiplier

Ninja

PopularMMOs

SSSniperWolf – WINNER

ph: getty images