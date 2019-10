Torna True Love or True Lies: sarà vero amore o tutta una bugia?

La stagione 2 ti aspetta dal 23 ottobre, tutti i giorni alle 21:10

Sai riconoscere il vero amore? True Love or True Lies torna con la stagione 2 per metterti alla prova in fatto di affari di cuore!

I nuovi episodi vanno in onda dal 23 ottobre tutti i giorni alle 21:10 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

I protagonisti dello show sono sei coppie: solo una è vera, mentre le altre sono composte da imbroglioni. Osservale bene per capire se sono davvero degli innamorati oppure se stanno fingendo, perché la coppia più convincente si porterà a casa un bel montepremi.

Saprai riconoscere l'amore dall'inganno e dare il gruzzolo alla coppia di innamorati oppure cascherai nella rete dei subdoli impostori? Inizia a guardare un assaggio di quello che ti aspetta, nel video qui sotto:

