Top Gun: Maverick, Tom Cruise svela nuove spettacolari scene del film

L'uscita dell'atteso sequel si avvicina

Uno dei sequel più attesi e sospirati degli ultimi anni, ma diciamo anche di sempre, sta finalmente per raggiungere i cinema di tutto il mondo. Dopo essere stato più volte rimandato a causa della pandemia, Top Gun: Maverick ha una nuova data d'uscita nelle sale italiane: giovedì 26 maggio 2022.

Nel frattempo, il protagonista Tom Cruise ha svelato alcune spettacolari scene inedite del sequel di Top Gun in un nuovo filmato. L'attore 59enne, sempre in splendida forma, è il protagonista dell'introduzione di una partita di football americano dell'AFC Championship.

Nel video, Tom paragona gli sforzi necessari per essere un giocatore di football con quelli per diventare un pilota Top Gun. Oltre alle immagini delle squadre impegnate sul campo, è possibile vedere anche qualche momento del nuovo Top Gun: Maverick, che poi è la cosa che personalmente ci interessa di più.

Ecco la clip, intitolata The Time Is Now, accompagnata dalle indimenticabili note della colonna sonora di Top Gun, riarrangiate in una nuova emozionante versione.

Top Gun: Maverick è girato da Joseph Kosinski, che va a raccogliere il testimone dal compianto Tony Scott, il regista del primo iconico Top Gun del 1986. Nella nuova pellicola Tom Cruise ritorna a indossare i panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell, mentre Val Kilmer riprende quelli di Tom “Iceman” Kazinsky. Nel cast ci sono inoltre tanti nuovi ingressi, guidati da Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris.

La trama? Ambientata 34 anni dopo i fatti del primo film, la pellicola vede il leggendario ufficiale della Us Navy Maverick (Tom Cruise), diventato istruttore di volo della scuola di piloti Top Gun, fare da mentore e guida a Bradley (Miles Teller), figlio dello scomparso compagno di volo Goose (Anthony Edwards), che cerca di diventare un aviatore come il padre.

