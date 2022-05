“Top Gun: Maverick”, Tom Cruise rivela che la canzone di Lady Gaga è il cuore del film

L'attore ha speso della parole splendide nei confronti della cantante

Tom Cruise è un fan di Lady Gaga, proprio come noi. Nel corso di una recente intervista, il divo hollywoodiano ha speso delle splendide parole nei confronti della cantautrice e attrice di origini italiane.

Lady Gaga ha scritto “Hold My Hand”, il suo nuovo singolo, apposta per la colonna sonora di Top Gun: Maverick, oltre ad aver contribuito anche alle musiche del film con Lorne Balfe, Harold Faltermeyer e Hans Zimmer.

L'atteso sequel del cult movie anni '80 Top Gun vedrà Tom Cruise di nuovo nel ruolo del pilota Pete “Maverick” Mitchell e arriverà nei cinema italiani dal 25 maggio, con anteprime il 21 e 22 maggio.

Il lancio promozionale di Top Gun: Maverick è intanto già partito e, durante una nuova intervista al The Late Late Show di James Corden, Tom Cruise ha tessuto le lodi di Lady Gaga: “È incredibile. Non è solamente nella colonna sonora. In realtà ha aiutato a comporre le musiche originali ed è stato incredibile”.

Tom Cruise ha raccontato come Lady Gaga ha portato la sua canzone a lui e al compositore Hans Zimmer: “Fare la colonna sonora e la musica in ogni film è ovviamente molto importante e questo era molto particolare. C'era solo un suono e qualcosa che stavamo cercando e semplicemente non era quello giusto. Lei ci ha presentato la sua canzone e ha aperto l'intero film. Ha semplicemente aperto quelle porte al nucleo emotivo del film che avevamo. In quel momento, le cose sono andate a posto in un modo così bello. La canzone che aveva scritto è semplicemente finita dentro ed è diventata, per davvero, la colonna sonora e il cuore pulsante del nostro film”.

Riguardo a “Hold My Hand”, Lady Gaga sui social ha dichiarato: “Quando ti senti solo, triste, rimosso dal mondo, lontano da te stesso e dagli altri: Hold My Hand, tieni la mia mano. Un giorno potresti anche essere abbastanza forte da reggerla da solo”.

ph: ufficio stampa