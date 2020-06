Top Boy: rolling with Ensi, dal suo studio di registrazione casalingo alla scoperta del suo quartiere d’adozione

Aspettando YO! MTV Raps

Top Boy: rolling with è una serie di speciali in cui gli artisti hip hop si raccontano senza filtri e ti accompagnano verso l'inizio di YO! MTV Raps.

Lo storico programma di MTV dedicato ai maestri delle rime va in onda mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui), condotto da Emis Killa e Valentina Pegorer.

Il protagonista di questa puntata di Top Boyè niente meno che il mitico Ensi!

Il rapper di "4:20" ci ha aperto le porte della sua casa, per farci vedere dove registra i suoi pezzi. Ci ha raccontato come inizia la sua giornata, in compagnia del figlio e dei Queen. Poi siamo usciti a fare un giro nel quartiere Adriano a Milano, che lo ha adottato da qualche anno, e tra un negozio di dischi e un salto dal barbiere, ci ha tolto un sacco di curiosità!

In YO! MTV Raps approfondirai la conoscenza degli artisti del momento e dei loro lavori, scoprirai nuovi interpreti ampliando la prospettiva sulla scena italiana, resterai aggiornato sulle tendenze che influiscono su tanti altri campi, come la moda.

È il rap che si mette in mostra in tutte le sue sfaccettature, attraverso performance live in studio, interviste esclusive, rubriche imperdibili e ospiti illustri.

