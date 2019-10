Tommaso Zorzi va in #Riccanza rehab sotto la guida del mitico Marco Maccarini

Un momento imperdibile di #Riccanza Deluxe

Mentre #Riccanza Deluxe è più opulento che mai, Tommaso Zorzi va in controtendenza e lo stai vedendo come mai prima.

Ha infatti deciso di dire addio alle bollicine, alle carte di credito e al lusso sfrenato per una vita molto più morigerata e spirituale: una #Riccanza rehab!

A dargli una mano per restare sulla retta via, è arrivato un mitico personaggio che ha fatto la storia di MTV, stiamo parlando del simpaticissimo Marco Maccarini! Marco è il direttore di questo rustico centro di riabilitazione che, prima di Tommy, ha visto degli altri illustri ospiti (ma è un segreto, Marco non ti ha detto niente).

Fai partire il video per vedere com'è andato il primo, esilarante incontro tra Tommaso Zorzi e Marco Maccarini:

Anche in #Riccanza rehab, Tommaso ma non rinuncia alla sua beauty routine. Certo, l'ha dovuta modificare un po':

Le nuove puntate di #Riccanza Deluxe vanno in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).