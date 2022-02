Tom Holland: sua mamma ha chiamato la Marvel per fargli avere una pausa bagno

Niente può fermare una madre preoccupata

L'amore di una mamma non si ferma davanti a niente, nemmeno di fronte a uno dei più grandi studi del mondo. La dimostrazione arriva dall'ultimo divertente aneddoto raccontato da Tom Holland.

Durante una sua recente ospitata al talk show Live with Kelly and Ryan l'attore inglese, oltre ad aver smentito le voci riguardo all'acquisto di una casa a Londra con la fidanzata Zendaya, ha anche svelato un inaspettato dietro le quinte di Spider-Man: Homecoming del 2017 riguardante sua madre.

Ai conduttori Kelly Ripa e Ryan Seacrest, Tom Holland ha raccontato: “Durante le riprese del primo Spider-Man, indossavo la tuta anche per 11 ore al giorno. Ero più giovane e volevo impressionare la produzione. Volevo far credere loro che non mi servivano pause per andare in bagno, ma che potevo resistere!”.

L'attore 25enne parlava al telefono con la madre riguardo alle difficoltà di indossare per ore il travestimento da Spider-Man. Così un giorno uno dei produttori dei Marvel Studios gli ha domandato: “Ehi, come vanno i tuoi reni?”.

Soltanto in seguito Tom Holland ha capito che quella singolare domanda, che gli aveva provocato una certa confusione, era dovuta all'intervento di sua mamma: “Praticamente mia mamma ha chiamato il più grande studio del mondo per intimare di dare una pausa bagno a suo figlio!”.

Signora Holland, la adoriamo!

ph: getty images