Tom Holland: Marvel e Sony hanno fatto pace e annunciano Spider-Man 3!

E c'è già una data d'uscita

Disney e Sony hanno fatto pace e hanno appena annunciato il terzo film di Spider-Man! E questo significa che per adesso, il giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland rimane nell’Universo Cinematografico Marvel. Non solo, le due case di produzione hanno anche rivelato la data di uscita della nuova pellicola prevista per il 16 luglio 2021.

Probabile reazione di Tom quando ha appreso la notizia:

Visualizza questo post su Instagram Mood after that trailer #spidermanfarfromhome Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 16 Gen 2019 alle ore 12:38 PST

Il nuovo contratto prevede la presenza di Tom Holland anche in un secondo cinecomic Marvel che non sia Spider-Man. Ma il personaggio potrà essere utilizzato anche dalla Sony, rendendo sempre più concreta la possibilità che l’Uomo Ragno incontri finalmente il Venom di Tom Hardy.

