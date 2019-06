Tom Holland ha rivelato un gigantesco spoiler su “Spider-Man: Far From Home”

Spoiler alert anche per chi non ha visto "Avengers: Endgame"

Spider-Man: Far from Home uscirà in America il 2 luglio e in Italia il 10 luglio, per questo motivo il cast è impegnato in giro per il mondo con la promozione del cine comic. Durante un'apparizione di Tom Holland nel programma televisivo britannico The Graham Norton Show è successo quello che non ci saremmo mai aspettati: l'attore si è lasciato sfuggire uno spoiler gigantesco sulla trama del film.

In verità è un doppio spoiler e ti consigliamo vivamente di non continuare la lettura se non hai ancora visto Avengers: Endgame.

Tom ha infatti spiegato che Spider-Man: Far From Home inizia dove Endgame è finito:

"Il film è una continuazione diretta di 'Avengers: Endgame', dunque i personaggi si trovano ad affrontare le conseguenze della morte di Tony Stark"

L'attore si è affrettato ad aggiungere "Mi scuso se non avete ancora visto il film! Però, a essere onesti, se ancora non l'avete fatto probabilmente vivete in una caverna".

Insomma, consiglia a chiunque conosci di non vedere il nuovo Spider-Man prima di aver visto l'ultimo film degli Avengers, uscito in Italia il 24 aprile. Perché? Perché si rovinerebbero non un film ma due!

