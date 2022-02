Tom Holland ha incontrato Frank Matano: ecco cos’è successo

Divertente incontro tra il comico e la star di Uncharted

La visita italiana di Tom Holland si è conclusa con il botto, o meglio con... il brindisi.

Tom Holland ha trascorso alcuni giorni a Roma per il tour promozionale del suo nuovo film, Uncharted, in uscita nei cinema italiani proprio oggi, giovedì 17 febbraio. Per l'occasione ha incontrato diverse celebrità nazionali, tra cui Francesco Totti, Fabio Rovazzi e anche Frank Matano.

Lo youtuber e comico di LOL - Chi ride è fuori ha pubblicato la sua intervista con Tom Holland sul suo profilo Instagram. Nel corso della loro chiacchierata, Frank e l'attore britannico hanno avuto modo di parlare di vari aspetti di Uncharted, dalle difficoltà affrontate nel girare le scene più avventurose ed action, fino all'inevitabile confronto con la serie di videogame da cui la pellicola è tratta.

L'intervista si è chiusa con un momento memorabile. Frank Matano ha detto a Tom Holland: “Nel film Mark Wahlberg ti insegna a brindare in spagnolo. Volevo insegnarti un modo di brindare in italiano. Come si fa al Sud”. E quindi gli insegna a brindare come si fa nelle zone del napoletano e più in generale in Campania. L'interprete di Spider-Man, che nelle scorse ore è stato avvistato a New York City insieme alla fidanzata Zendaya, sarà riuscito a impararlo e lo proporrà in giro per il mondo?

ph: getty images