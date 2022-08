“Ti mangio il cuore”: guarda il trailer del film con protagonista Elodie

Ecco come se la cava la cantante di “Tribale” come attrice

L’abbiamo ammirata in più occasioni nei suoi video musicali, ma ora è tempo di scoprire Elodie anche come attrice cinematografica. La cantante romana sta per fare il suo debutto recitativo in Ti mangio il cuore, film in uscita nelle sale a settembre di cui è appena stato rilasciato il primo trailer ufficiale.

Di cosa parla la pellicola diretta da Pippo Mezzapesa tratta dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini? Ti mangio il cuore è ambientata in Puglia e racconta di un'antica faida tra due famiglie rivali, riaccesa da un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale, nei cui panni vedremo appunto Elodie.

Il film verrà presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre. Nel cast insieme ad Elodie sono presenti anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Tommaso Ragno, Brenno Placido e Michele Placido.

Dopo l’anteprima a Venezia, Ti mangio il cuore arriverà nei cinema il 22 settembre distribuito da 01 Distribution e sarà poi disponibile da gennaio 2023 in esclusiva sul nuovo servizio di streaming Paramount+.

Ecco il trailer di Ti mangio il cuore. È ancora presto per giudiciare, ma dalle prime immagini Elodie ci sembra davvero convincente e in parte.

ph: Sara Sabatino