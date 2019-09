The Hills: New Beginnings, come vedere l’episodio 1 completo in streaming

Recuperalo subito

Finalmente abbiamo riabbracciato i mitici Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt e Whitney Port nel reboot The Hills: New Beginnings.

Nella prima puntata, sono arrivate anche delle incredibili new entry: una di queste nuove leve è Mischa Barton, l'indimenticabile Marissa Cooper di The O.C.. L'altra è Brandon Thomas Lee, ovvero il figlio di Pamela Anderson e Tommy Lee. E adesso che tutte le carte sono in gioco, siamo pronti per vedere come si svilupperanno le cose (ovvero, quali drammi si scateneranno).

Intanto puoi rivedere il primo episodio completo di The Hills: New Beginnings in streaming: è facilissimo, ti basta cliccare QUI per collegarti alla pagina dedicata allo show dove ogni settimana troverai dei nuovi video!

Le nuove puntate ti aspettano in onda ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).