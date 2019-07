The Charlotte Show, stagione 2: riguarda qui l’episodio 1 completo

Charlotte Crosby torna a raccontarti la sua vita

Charlotte Crosby è tornata ad aprirti la porta sulla sua frenetica, divertente, pazza vita!

Sì, The Charlotte Show ti racconta le avventure della mitica star di Geordie Shore e conduttrice di Just Tattoo of Us, con le telecamere che la seguono 24 ore su 24, sette giorni su sette.



I nuovi episodi della seconda stagione ti aspettano ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Se ti sei perso la puntata 1 o se vuoi rivederla, ti basta schiacciare play sul video qui sotto:

