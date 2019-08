Teen Mom: Young Moms Club, il nuovo show su un gruppo di inseparabili BFF e mamme

Preparati a conoscere la squad

La famiglia delle Teen Mom si allarga: arriva su MTV il nuovo show Young Moms Club, che per la prima volta vede protagoniste sei mamme che si conoscono tra loro e che abitano tutte nella stessa città.

Preparati dunque a conoscere la squad di San Diego, ovvero Nicole, Cheyenne, Nikki, Alyssa, Chandlar e Heather.

Sono sei BFF cresciute insieme e che hanno avuto figli più o meno nello stesso momento. Le vedrai affrontare le gioie e i dolori della vita, con un'unica certezza: niente le può separare.

Teen Mom: Young Moms Club va in onda ogni giovedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Fai partire il video e guarda un primo assaggio di quello che ti aspetta!

