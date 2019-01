Taylor Swift sarà Bombalurina in “Cats”, il film tratto dal famoso musical

Un ruolo purrfect per lei!

Era solo questione di tempo prima che Taylor Swift entrasse ufficialmente nel mondo del cinema e lo farà nel film di prossima uscita, “Cats”, tratto da uno dei musical più famosi e longevi della storia di Broadway. La notizia del cast della star di "Reputation" è arrivata a luglio 2018, ma non sapevamo ancora quale ruolo avrebbe interpretato nel cine musical. A svelarlo proprio Taylor su Instagram, sei pronto a vederla nei panni della gatta Bombalurina?

Visualizza questo post su Instagram Meow. Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: Gen 22, 2019 at 8:26 PST

Sembra proprio che le riprese siano cominciate, dato che la foto di Tay Tay mostra la foto del suo camerino. Se non sai nulla di "Cats" ti starai chiedendo di cosa si tratta e soprattutto chi sia Bombalurina. Siamo qui per spiegarti tutto.

"Cats" è basato su "Il libro dei gatti tutto fare" scritto da T.S. Eliot nel 1939, con la musica di Andrew Lloyd Webber, il musical debuttò a Broadway nel 1982 e da allora continua a essere rappresentato ininterrottamente.

via GIPHY

Il musical racconta la storia di un gruppo di misteriosi gatti, i "Jellicle", tutti con differenti e vibranti personalità. La protagonista è Grizabella (che verrà interpretata da Jennifer Hudson), una gatta in là con l'età, che anela la sua perduta giovinezza e sogna di rinascere.

Bombalurina invece è un personaggio noto per essere piuttosto malizioso e civettuolo, che vuole sempre essere al centro dell'attenzione. A volte può essere un pochino arrogante, specialmente con Grizabella, ma in fondo la gatta Bombalurina ha un buon cuore. Nella produzione teatrale, è spesso affiancata dalla sua migliore amica: Demeter, una gatta molto sfacciata, ma mai quanto Bombalurina. Il cast di Demeter non è ancora stato rivelato e noi vorremmo suggerire di dare la parte alla bff di Taylor, l'unica e sola Selena Gomez. Sarebbe splendido, vero?

via GIPHY

Ma ora passiamo ai costumi, nelle produzioni teatrali gli attori sono tutti travestiti come dei veri e propri gattoni. Bombalurina è una micia tigrata rosso-arancione, siamo davvero curiosi di scoprire come Taylor verrà trasformata e truccata.

Il film, dovrebbe uscire a dicembre 2019, insieme a Taylor un cast stellare: Idris Elba, nel ruolo di Macavity the Mystery Cat; Rebel Wilson, come Jennyanydots; James Corden, come Bustopher Jones; la grande Judi Dench, come Old Deuteronomy, il capo dei gatti Jellicle.

via GIPHY

Quindi, per riassumere, Taylor sarà una dei protagonisti di un cine musical e interpreterà una gatta civettuola con un cuore d'oro. Onestamente, potresti pensare a un film più adatto a lei?

Ph: getty images