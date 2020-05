Taika Waititi scriverà e dirigerà il nuovo film della saga di Star Wars!

Un momento storico in una galassia molto, molto lontana

In un momento storico per il franchise - e in una galassia molto, molto lontana - Taika Waititi dirigerà e co-scriverà il nuovo film della saga di Star Wars. Lo script sarà scritto a quattro mani con Krysty Wilson-Cairns, candidata all'Oscar per la sceneggiatura di 1917 di Sam Mendes. E no, non è una voce, è davvero ufficiale, dato che l'annuncio è stato fatto attraverso l'account Twitter del franchise.

Incoming news from a galaxy far, far away….



Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

Non è stata fissata alcuna data di uscita, dato che la pandemia di coronavirus ha forzato lo stop delle riprese su tutti i set hollywoodiani. Ma la notizia è comunque super eccitante per i fan di Star Wars, che saranno certo ansiosi di scoprire dove andrà il franchise ora che la saga di Skywalker è finita, dopo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker a dicembre 2019.

E la curiosità non può certo che aumentare conoscendo lo stile visionario e molto personale dell'amatissimo regista di "JoJo Rabbit".

A proposito di questo, Chris Hemsworth ha rivelato che la sceneggiatura che Taika Waititi ha scritto per Thor, Love and Thunder è "davvero folle".

ph. getty images