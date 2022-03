Sydney Sweeney avrebbe fatto il provino per interpretare Madonna nel suo biopic!

Insieme ad altre due attrici famose

Quando si tratta di raccontare la storia di Madonna, nessuno può farlo meglio di Madonna stessa.

Il film biografico di Madonna, che lei preferisce chiamare "autobiografia visiva", è da tempo in cima agli argomenti di conversazione di Hollywood. In particolare, i fan sono curiosi di sapere quale giovane star interpreterà l'icona pop nel suo biopic, che la 63enne sta co-scrivendo, producendo e di cui sarà anche regista.

getty images

Secondo quanto riferisce Jeff Sneider, giornalista e insider del settore nella sua newsletter di The Ankler, tre giovani stelle avrebbero fatto un'audizione per il ruolo di Material Girl.

Due attrici arrivano direttamente dalla serie cult del momento, stiamo parlando di Sydney Sweeney e Barbie Ferreira di Euphoria.

Il terzo nome è quello di Julia Garner, che dopo il successo della serie Inventing Anna, è entrata ufficialmente nella serie A delle attrici di Hollywood.

getty images

Madonna inizialmente aveva messo gli occhi su Florence Pugh ,"è sicuramente in cima alla lista, se vorrà lavorare con me", aveva detto all'Associated Press lo scorso settembre, ma forse le cose non hanno funzionato.

Una cosa è certa: chiunque interpreti Madonna dovrà essere in grado di sfoggiare un certo atteggiamento da "cattiva ragazza" e tutte e tre le attrici sembrano in grado di incarnare questa attitudine.

Il film è ancora senza titolo e la trama è top secret. Sappiamo solo che sarà il racconto della sua "lotta come artista che cerca di sopravvivere in un mondo di uomini come donna", come aveva spiegato Madonna annunciando il suo progetto cinematografico.

ph. getty images