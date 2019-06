SlimeFest 2019: quando vedere in tv l’evento presentato da Federica Carta

Preparati a un super party!

Anche quest'anno lo SlimeFest è stato un party leggendario, con un super successo di pubblico che ha aspettato l'inizio dello show già dalle prime ore del pomeriggio.

E la buona notizia è che puoi vedere l'evento comodamente seduto sul tuo divano (anche se scommettiamo che salterai in piedi a ballare e cantare). Ecco come puoi sintonizzarti sullo SlimeFest 2019:

- Sul canale degli amici di Nickelodeon (Sky 605) lo speciale SlimeFest 2019 andrà in onda in due parti: la prima va in onda venerdì 21 giugno alle 20:00, mentre l’appuntamento con la seconda parte è lunedì 24 alle ore 20:00. La versione completa, da 50 minuti, andrà in onda sempre su Nickelodeon mercoledì 26 giugno alle 20:00

- Su MTV (Sky 130) lo speciale SlimeFest 2019 completo va in onda domenica 30 giugno alle ore 17.00

Lo SlimeFest 2019 si è tenuto a Mirabilandia e SpongeBob, la spugna gialla più famosa e amata,è stato il protagonista del pre-show.

Poi è salita sul palco Federica Carta, la host e perfomer dell'evento, che ha dato il via al party e si è esibita con il resto del mitico cast: Alessandro Casillo, Briga, Einar, Emma Muscat feat. Biondo, Matteo Markus Bok,

Mose, Mr.Rain feat. Martina Attili, Shade e Thomas!

Presenti anche tanti dei tuo talent e creator preferiti, come Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti.

Ovviamente non è mancato lo slime, la sostanza verde appiccicosa che ha inondato tutti gli ospiti e parte del pubblico per una vera esperienza SlimeFest!

Ti aspettiamo domenica 30 giugno alle ore 17.00 su MTV (Sky 130) per vedere lo speciale SlimeFest 2019!

ph: ufficio stampa