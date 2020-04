Sembra proprio si farà il sequel di Chiamami col tuo nome con tutto il cast originale!

A confermarlo il regista Luca Guadagnino

Timothee Chalamet, Armie Hammer e il resto del cast si riuniranno per il sequel dell'amato film premio Oscar del 2017 Chiamami col tuo nome, a confermarlo il regista Luca Guadagnino in un'intervista a La Republica, rilasciata dalla sua casa di Milano durante la quarantena. Purtroppo a complicare l'inizio della produzione c'è l'attuale situazione internazionale, ma il film sembra comunque confermato:

"Stavo andando in America per incontrare uno sceneggiatore che amo molto, di cui non voglio fare il nome, per parlare della seconda parte. Purtroppo è tutto annullato. Certo, è un grande piacere lavorare con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg, Esther Garrel e gli altri attori. Ci saranno tutti nel nuovo film."

Il sequel prenderà certo a piene mani da Cercami, il seguito editoriale uscito a fine 2019. Ovviamente, André Aciman, l'autore dei due libri, come già per Chiamami col tuo nome lavorerà a stretto contatto con Guadagnino e questo misterioso sceneggiatore.

