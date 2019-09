Sentirai male per Charlotte Crosby vendendola rompersi il naso in piscina

Il tutto è andato in onda in The Charlotte Show

Ah, Charlotte Crosby: quando si tratta di lei, non si può mai stare tranquilli!

Come sai, la mitica star è un vero tornado di idee ma non tutte sono azzeccate, come quella di buttarsi in piscina senza calcolare bene dove sarebbe atterrata.

E il tutto è successo sotto l'occhio delle telecamere di The Charlotte Show: Char si è tuffata ma la sua faccia è finita contro la testa dell'amica Lauren e così si è rotta il naso. Ouch!

Tieniti forte perché è stato un momento davvero doloroso e soffrirai insieme a lei: fai partire il video, se ti senti pronto!

The Charlotte Show va in onda ogni lunedì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).