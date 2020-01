Oscar: Saoirse Ronan da record, la seconda attrice che ha ricevuto 4 candidature entro i 25 anni

La prima è stata Jennifer Lawrence

Le nomination per la 92a edizione degli Academy Awards sono state annunciate, e tra le attrici e gli attori candidati c'è Saoirse Ronan, la sua interpretazione di Jo March in Piccole Donne di Greta Gerwig le è valsa una nomination all'Oscar come migliore attrice e un posto nella storia dell'Academy. Per Saoirse è la quarta candidatura, il che la rende la seconda interprete più giovane del cinema, maschio o femmina, ad aver ricevuto un tale numero di nomination entro i 25 anni!

L'attuale detentrice del record è Jennifer Lawrence, che batte Saoirse per pochi mesi. Anche JLaw aveva 25 anni quando ha ottenuto la sua quarta nomination agli Oscar - migliore attrice per Joy nel 2015 - ma all'epoca Jennifer era circa quattro mesi più giovane di Saoirse. Insomma, quasi un ex aequo.

La star di Piccole Donne quest'anno gareggerà nella categoria delle migliori attrici e potrebbe potenzialmente portare a casa la sua prima statuetta se dovesse battere Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Charlize Theron (Bombshell) e Renée Zellweger (Judy).

Saoirse è stata già nominata nella categoria due volte: nel 2016 per Brooklyn e nel 2018 per Lady Bird. Prima, nel 2008 e a soli 13 anni, aveva ottenuto una candidatura come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Espiazione.

Piccole Donne è anche in competizione per il miglior film, sceneggiatura adattata, colonna sonora originale, costumi e Florence Pugh è candidata come miglior attrice non protagonista.

Sarà l'anno dell'Oscar di Saoirse Ronan? Lo scopriremo durante la serata di consegna degli Awards il 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. Nel frattempo, qui puoi leggere l'elenco completo dei candidati 2020.

