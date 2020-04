Sam lascia la casa di Geordie Shore e Chloe disperata per il loro breakup

Oh no

Dopo aver fatto una "conversazione matura" sulla loro relazione, Chloe Ferry e Sam Gowland avevano deciso di riavvicinarsi nelle scorse puntate.

Ma la scoperta di un bacio di Chloe a Ibiza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Sam ha deciso di lasciare la fidanzata e la casa di Geordie Shore. Inutile dirti che lei non l'ha presa affatto bene.

Guarda com'è andata, nel video:

Mai dire mai: Sam e Chloe ci hanno già abituato ai ritorni di fiamma!

