SAG Awards 2023: c’è gloria per l’Italia con il premio al cast di “The White Lotus”

Tra i film, trionfa invece Everything Everywhere All at Once

In attesa degli Oscar 2023, che saranno consegnati nella notte di domenica 12 marzo, si è tenuto un altro prestigoso evento che anticipa i premi più ambiti. Ai SAG Awards 2023 è stata la grande notte di Everything Everywhere All at Once, ma c’è stata gloria anche per l’Italia.

Agli awards consegnati dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni dell’ultimo anno, Everything Everywhere All at Once si è portato a casa ben 4 premi: per il miglior cast cinematografico, per la miglior attrice protagonista a Michelle Yeoh, per il miglior attore non protagonista a Ke Huy Quan e per la miglior attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis.

Tra gli altri premiati anche Brendan Fraser per The Whale come miglior attore protagonista e Top Gun: Maverick (che puoi vedere in streaming su Paramount+) per le migliori controfigure cinematografiche.

Nelle categorie televisive grande soddisfazione per The White Lotus, premiato per il miglior cast in una serie drama. Tra i vincitori anche i membri italiani della seconda stagione della serie, girata in Sicilia, guidati da Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò. Congratulazioni ragazze!

Gli altri premiati per quanto riguarda il piccolo schermo sono stati Stranger Things per le migliori controfigure televisive, Abbott Elementary per il miglior cast in una serie comedy, e tra gli attori Jessica Chastain per George & Tammy, Jason Bateman per Ozark, Jennifer Coolidge per The White Lotus, Jeremy Allen White per The Bear, Jean Smart per Hacks e Sam Elliott per 1883 (il prequel di Yellowstone che trovi su Paramount+).

ph: getty images