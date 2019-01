The Royal World: chi sono i ragazzi protagonisti dello show

Ti aspettano ogni martedì su MTV

Spolvera i mocassini, prepara il caviale e tieniti pronto per il nuovo, nuovissimo The Royal World!

Lo show che ti porta dentro alle vite esclusive di giovani reali provenienti da tutto il mondo inizia il 15 gennaio e va in onda ogni martedì dalle 22.00 su MTV (Sky 130) e su NOWTV.

I riflettori sono accesi su una squad di nove sofisticati rampolli e aristocratici, che si ritrovano in un castello nella campagna inglese per spassarsela come solo i nobili sanno fare.

Non solo, i privilegiati protagonisti ti portano dentro le loro lussuose abitazioni di famiglia, i club privati inaccessibili, i ristoranti top che frequentano mentre cercano di trovare la loro strada nel mondo.

Adesso è il momento di conoscere i ragazzi del cast di The Royal World, fai partire il video:

Tyler Dooley

Visualizza questo post su Instagram This was fun! #londonvibes

Ha 26 anni e vive negli Stati Uniti. È il nipote di Meghan Markle, sì proprio lei: la Duchessa del Sussex e moglie del principe Harry.

Conte Michael Zadie Campbell

Ma tu lo puoi chiamare Misha: ha 25 anni e arriva dalla Russia, anche se oggi vive in Inghilterra. È il figlio di Lady Colin Campbell (che aveva sposato un Duca).

Conte Dimitri Ziadie Campbell

Il soprannome del fratello di Misha è Dima.

Adeniyi Obafemi Olopade

Visualizza questo post su Instagram Trying to find a filter...

Ha 23 anni e per gli amici è Niyi. Figlio di un capo tribù nigeriano, vive tra l'Africa e il Regno Unito.

Daniel MacLaurin

Visualizza questo post su Instagram That's right, I'm not wearing anything underneath

Vive in Scozia e fa parte del celebre clan MacLaren. Con i suoi 21 anni, è il più giovane tra i ragazzi.

Ti ricordiamo l'appuntamento con Tyler, Misha, Dima, Niyi e Daniel in The Royal World: dal 15 gennaio in onda ogni martedì dalle 22.00 su MTV (Sky 130) e su NOWTV.