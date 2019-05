“Rocketman”: arriva su MTV l’imperdibile speciale sul film biografia di Elton John

Sabato 25 maggio alle ore 22:50

La data di uscita di "Rocketman" nei cinema italiani è fissata il prossimo 29 maggio ma tu puoi dare un'occhiata in anticipo al biopic sulla straordinaria vita e carriera di Elton John!

Sta infatti arrivando un imperdibile speciale sulla pellicola, segna subito l'appuntamento: sabato 25 maggio alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) andrà in onda "Mtv Movie Special - Rocketman".

L'occasione per dare il primo sguardo sul film più coinvolgente dell'anno, che ha strappato ben dieci minuti di applausi durante la recente première al festival del cinema di Cannes 2019 ed è protagonista di critiche entusiaste sui giornali e online.

"Rocketman" racconta la storia di Reginald Dwight, aka Sir Elton John, concentrandosi soprattutto sull'uscita dell'album "Honky Château" che lo lanciò nell'olimpo della musica. In quel disco, è racchiuso il singolo "Rocket Man".

La difficile e allo stesso tempo gloriosa impresa di vestire i panni della star è stata affidata a Taron Egerton, 29 anni, che potresti avere già visto in "Kingsman".



Se te lo stai chiedendo sì, è proprio lui che canta e aveva già interpretato un classico di Elton John prima di "Rocketman". Aveva infatti prestato la voce a un personaggio del cartone "Sing", Johnny la scimmia, che cantava "Still Standing".

Embed from Getty Images

Dopo la proiezione a Cannes 2019, Sir Elton John e Taron Egerton hanno fatto una sorpresa a tutti i presenti cantando "Rocketman": un'esibizione da pelle d'oca che puoi rivedere qui.



Lo speciale su "Rocketman" ti aspetta su sabato 25 maggio alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

ph: getty images