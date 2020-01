Robert Pattinson rivela il suo piano B (a luci rosse) se “The Batman” fosse un flop

LOL

Robert Pattinson conosce il rischio di essere il protagonista di uno dei film più attesi del prossimo anno. Stiamo ovviamente parlando di The Batman scritto e diretto da Matt Reeves, in cui il bell'attore 33enne avrà l'onore di vestire i panni di Bruce Wayne. In una nuova intervista a The Guardian, Robert ha infatti raccontato di avere un piano di riserva, nel caso la sua interpretazione fosse un flop:

"Mi ricordo com'è parlare di un film per cui c'è aspettativa. Ogni volta che dici qualcosa, la gente ti dice 'Argh! Idiota!'", e poi ha continuato, "Ma non c'è un critico più duro di me stesso verso me stesso, quindi non devo preoccuparmi di nessun altro."

E il piano B, nel caso deludesse le sue stesse aspettative?

"Porno... ma porno d'arte girato in casa".

