Addio Robbie Coltrane: i colleghi ricordano l’interprete di Hagrid in “Harry Potter”

Ciao Hagrid

Lutto ad Hogwarts. Ci ha lasciati un altro dei volti più celebri e amati della saga di Harry Potter. È morto all’età di 72 anni Robbie Coltrane, lo storico interprete del mezzogigante Rubeus Hagrid. L’attore, comico e scrittore scozzese è venuto a mancare a seguito di una grave osteoartrosi durata due anni, che l'aveva costretto alla sedia a rotelle.

La triste notizia è stata comunicata dal suo agente alla BBC: “Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid... un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni”.

Anthony Robert McMillan, questo il suo nome all’anagrafe, ha iniziato a recitare all’età di 20 anni, prendendo il nome d'arte di Robbie Coltrane, in tributo al sassofonista jazz John Coltrane, e lavorando prima in teatro e nelle stand-up comedy e poi sul piccolo e sul grande schermo.

Negli anni ’90 è diventato popolare soprattutto in Gran Bretagna con la serie Cracker, con cui ha vinto 3 BAFTA per il miglior attore consecutivi, e si è fatto notare in due pellicole del franchise di James Bond: GoldenEye e Il mondo non basta.

La grande notorietà internazionale è quindi arrivata a partire dal 2001 grazie al ruolo di Hagrid, mezzogigante guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts, interpretato in tutti i film della saga di Harry Potter.

Dal 1999 al 2003 è stato sposato con la scultrice Rhona Gemmell, con cui ha avuto due figli: Alice, nata nel 1992, e Spencer, nato nel 1998.

Sono tanti i colleghi che in queste ore lo stanno ricordando e omaggiando sui social. Emma Watson (interprete di Hermione), nelle sue Instagram Stories ha scritto: “Robbie era come lo zio più divertente che non ho mai avuto, ma soprattutto era qualcuno a cui importava profondamente, ed è stato comprensivo nei miei confronti come ragazzina e come adulta. Il suo talento era così immenso che aveva senso che interpretasse un gigante: poteva riempire ogni spazio con la sua luminosità. Robbie, se riuscirò mai ad essere così gentile come lo eri tu su un set cinematografico, ti prometto che lo farò in tuo nome e in tuo ricordo. Sappi quanto ti adoro e ti ammiro. Mi mancheranno davvero la tua dolcezza, i tuoi soprannomi, il tuo calore, le tue risate e i tuoi abbracci. Ci hai reso una famiglia. Devi sapere che tu lo eri per noi. Non c'era un Hagrid migliore. Hai reso una gioia essere Hermione”.

Daniel Radcliffe (l’interprete di Harry Potter) ha rilasciato una dichiarazione dicendo che: “Robbie era una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e ci faceva ridere costantemente da bambini sul set. Ho ricordi particolarmente affettuosi di lui che tiene alto il morale durante le riprese di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”.

Bonnie Wright (Ginny Weasley nella saga di Harry Potter) su Instagram ha invece scritto: “Ho il cuore spezzato per la morte di Robbie Coltrane. Hagrid era il mio personaggio preferito! Robbie ha interpretato il calore, il senso di casa e l'amore incondizionato per i suoi studenti e per le magiche creature di Hagrid in modo così brillante. Robbie ha sempre trattato me e i miei colleghi del cast quando eravamo dei ragazzini come dei professionisti come lui sul set. Un tipo di atteggiamento che ha diffuso confidenza e un senso di solidarietà. Grazie per tutte le risate. Mi mancherai Robbie”.

Tom Felton (l’interprete di Draco Malfoy) sui suoi social ha raccontato: “Uno dei miei ricordi più cari di Harry Potter è legato a una ripresa di notte del primo film nella foresta proibita. Avevo 12 anni. Robbie si preoccupava e teneva d'occhio tutti intorno a lui. Senza sforzi. E li faceva ridere. Con disinvoltura. Era un grande gigante amichevole sullo schermo, ma lo era ancora di più nella vita reale. Ti voglio bene amico. Grazie per tutto”.

