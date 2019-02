Riccanza World: chi sono i protagonisti del cast internazionale dello show

Capitanati dal nostro Farid

È il momento di presentarti i protagonisti di #Riccanza World: il nuovo show dal pianeta #Riccanza con un cast internazionale da urlo!

Sono infatti sei ricchi influencer europei i protagonisti di #Riccanza World, che va in onda dal 19 febbraio ogni martedì alle 22.50 in esclusiva su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Nel nuovo programma, seguirai i rampolli sull'isola italiana più glamour, niente meno che Capri. Lì, organizzeranno il party più folle di sempre. Adesso fatti bello e preparati a conoscere i protagonisti di #Riccanza World!

Farid - Impavido #likeaking

Uno dei giovani nati con la camicia di #Riccanza World già lo conosci: è il nostro Farid, veterano di #Riccanza Italia! Milanese d'adozione, simpaticissimo e con un debole per le sneakers, Farid è il rappresentante italiano dello show.



Rui - Brillante #likeaking

Gli amici di Farid sono tuoi amici, quindi considera Rui già un tuo BFF: arriva dal Portogallo e adora tutto ciò che riguarda il mare, soprattutto navigare a bordo di uno degli yacht della sua società. Cos'ha in comune con l'amico Farid? L'amore per le donne!

Marta - Potente #likeaqueen

È nata in Spagna ma oggi il suo cuore è tutto a New York. Marta è una designer di scarpe di lusso e non la vedrai mai con un capello fuori posto. L'eleganza è una missione di vita.

Silver Yasmin - Gelida #likeaqueen

Come ogni party girl che si rispetti, ama andare alle feste super esclusive, meglio se coperta di diamanti. Silver Yasmin è la quota olandese ed è la più giovane del cast.

Liliana - Elegante #likeaqueen

Modella e influencer tedesca, non troverai mai Liliana in economy: viaggia per il mondo sempre in prima classe.

Elena - Vistosa #likeaqueen

Ti dice qualcosa? Certo,è Elena che hai già visto in Richissitudes! La star francese con un debole per champagne e caviale torna in #Riccanza World!

L'imperdibile appuntamento con #Riccanza World è dal 19 febbraio ogni martedì alle 22.50 in esclusiva su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.