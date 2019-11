Riccanza Deluxe a tutto fashion, con Aaron modello e Nicolò stilista

Quello che ti aspetta nelle nuove puntate

Prepara il tuo vestito migliore, perché ti aspettano due nuove puntate di #Riccanza Deluxe super modaiole!

Gli episodi 9 e 10 vanno in onda stasera martedì 12 novembre alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV ma puoi già gustarti i lussuosi trailer.

A proposito di moda, Aaron ti porta con lui in una giornata di lavoro molto speciale nella sua carriera di modello e Camilla ti fa scoprire le comodità di uno shopping personalizzato. Anche Nicolò è alle prese con il mondo del fashion: sta lanciando la sua capsule collection.

Guarda un'anticipazione della puntata 9:

Dopo aver ricevuto una sorpresa inaspettata - come hai visto nel trailer qui sopra - Tommaso condivide quello che sta imparando in #Riccanza rehab con gli altri protagonisti, portandoli dalle stelle... alle stalle! Fai partire il video:

#Riccanza Deluxe va in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

