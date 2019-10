Riccanza Deluxe: la sfida Sister Cash contro Farid e Nicolò e tutto quello che ti aspetta negli episodi 5 e 6

Guarda il trailer

Il martedì significa solo una cosa: #Riccanza Deluxe! Stasera ti aspettano i nuovi episodi, numero 5 e 6, dello show più bling bling: sintonizzati alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Puoi già dare un'occhiata a quello che succederà, come una sfida a tutta velocità di Alessia e Giorgia contro Farid e Nicolò e Mattia che ti fa scoprire il suo lato romantico.

Poi non ti puoi perdere un giro di shopping con Camilla, che riesce a scovare un angolo di Parigi ovunque si trovi, e un invito al "circo delle arti" inaugurato da Cristel. Ovviamente c'è anche Tommaso, alle prese con le rigide regole e il duro lavoro di #Riccanza rehab.

Le puntate 5 e 6 di #Riccanza Deluxe vanno in onda stasera, martedì 29 ottobre, alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

