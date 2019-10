#Riccanza Deluxe: i momenti extra delle puntate 3 e 4 che non hai visto in tv

Tra massaggi al cioccolato e rivelazioni da #Riccanza rehab

Come dalle altre puntate di #Riccanza Deluxe, anche dalla terza e quarta abbiamo tenuto da parte alcune scene che puoi vedere in esclusiva qui!

Dietro le quinte e momenti LOL che non sono andati in onda in tv: come il massaggio al cioccolato di Camilla, il temuto sbarco di Alessia e Giorgia, Tommaso e Marco Maccarini che scherzano sui vip passati da #Riccanza rehab e tanto altro.

Mettiti comodo e goditi questo lussuoso extra: fai partire il video!

Le nuove puntate di #Riccanza Deluxe vanno in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Tanti video dalle puntate e i video extra ti aspettano QUI!