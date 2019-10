Riccanza Deluxe: le Sister Cash cercano casa a Milano come solo loro possono fare

Il mezzo di trasporto è tutto

L'action plan di Alessia e Giorgia per volare via da Busto Arsizio si sta finalmente concretizzando!

Dopo aver valutato, con tanto di mappamondo, in quale città trasferirsi tra le più instagrammabili del pianeta, le Sister Cash hanno scelto come primo tentativo una meta vicina: Milano.

Eccole allora alla conquista del capoluogo lombardo, facendo un ingresso trionfale che non si vedeva dall'epoca di Napoleone. Fai partire il video per vedere come è andata:

Dopo questo primo giro, Alessia ha sorpreso Giorgia con un incredibile mezzo di trasporto customizzato. Il punto in più? Non inquina!

A bordo di questo veicolo #ecofriendly, hanno girato la città e messo gli occhi su una centralissima magione. Ma qualcosa ci dice che non è in vendita. Guarda il video:

Ma come togliere il simbolo del Biscione al Castello Sforzesco?! Miley Cyrus se l'è anche fatto tatuare!

Ovviamente alle nostre Sister Cash non manca l'ironia e ci siamo divertiti un sacco a seguirle nella loro avventura immobiliare.

Continua a guardare #Riccanza Deluxe per scoprire quale casa super lusso troveranno: le nuove puntate vanno in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).