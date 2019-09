Riccanza Deluxe: arriva la nuova stagione ed è più scintillante che mai con tre new entry

Ai veterani dello show si uniscono dei nuovi rampolli

È ora di mettere in fresco il Dompe: chiama i tuoi amici e spargi la voce perché sta per arrivare la nuova e quarta stagione di #Riccanza che è più scintillante che mai... è Deluxe!

Segna subito l'appuntamento: da martedì 8 ottobre tornerai a sbocciare like no tomorrow, con gli episodi inediti che vanno in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Nella nuova stagione ritroverai i protagonisti che ti hanno conquistato con tutto il loro splendore placcato oro nelle scorse edizioni. Due nomi su tutti? I mentori di ogni rampollo: il simpaticissimo Farid Shirvani e l'inimitabile Tommaso Zorzi.

Direttamente dalla prima stagione, riabbraccerai Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon. E da #Riccanza 3, presenti le sorelle bling bling Alessia e Giorgia Visentin.

Ci sono anche delle novità perché quest'anno la ciurma a 24 carati si allarga con dei nuovi protagonisti che salgono a bordo al grido di Ciao Povery. Loro sono Camilla Neuroni, modella italo-svizzera che con la famiglia si dedica al mercato immobiliare di lusso, Mattia Mustica, dj e produttore discografico, e Aaron Nielsen, modello, influencer e figlio d'arte. Sua mamma è infatti l’attrice Brigitte Nielsen.

Preparati a tuffarti nel loro mondo a tutto lusso, tra studio, lavoro e tempo libero, tra sogni e desideri, tra luccichii e shopping sfrenato, tra momenti instagrammabili e hashtag che fanno tendenza.

#Riccanza Deluxe ti aspetta da martedì 8 ottobre e ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

Intanto mettiti comodo e clicca qui per rivedere il meglio delle prime tre stagioni di #Riccanza - compresi gli opulenti spin off Mamma che #Riccanza e #Riccanza vita da cani.