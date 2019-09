Riccanza Deluxe: il nuovo trailer in stile soap opera ti farà venire voglia di accendere subito la tv

Imperdibile!

Manca poco ai nuovi episodi di #Riccanza - va in onda da martedì 8 ottobre e ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV - e non stiamo già più nella pelle.

Quest'anno abbiamo fatto le cose in grande e la stagione in arrivo è più opulenta che mai: è #Riccanza Deluxe! Per l'occasione, i nostri rampolli si sono prestati per girare un epico trailer in stile soap opera anni '80, un po' "Dinasty" e un po' "Dallas".

Il trailer ti presenta tutto il cast bling bling che vedrai quest'anno. Cosa aspetti? Schiaccia play!

Come hai visto, in #Riccanza Deluxe conoscerai nuovi rampolli e riabbraccerai delle vecchie conoscenze, una in particolare in una versione che non hai mai visto prima. Vai qui per tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione!

#Riccanza Deluxe va in onda da martedì 8 ottobre e ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).