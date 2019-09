Riccanza Deluxe: il cast completo, chi sono i protagonisti della nuova stagione

Tra vecchie conoscenze e new entry

Metti in fresco il Dompe, prepara i popcorn e chiama i tuoi amici perché arriva la nuova e quarta stagione di #Riccanza, più opulenta che mai: è #Riccanza Deluxe!

Da martedì 8 ottobre tornerai a sbocciare like no tomorrow, con gli episodi inediti che vanno in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

In #Riccanza Deluxe ritrovi i veterani che ti hanno conquistato nelle scorse edizioni con tutto il loro splendore placcato oro: stiamo parlando dei mitici Farid Shirvani e Tommaso Zorzi. Ci sono anche due grandi ritorni a tutto bling bling: quelli di Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon. E da #Riccanza 3, ecco le sistercash, ovvero le sorelle Alessia e Giorgia Visentin.

Tre nuovi protagonisti sono pronti a entrare nella ciurma più luccicante della tv: Camilla Neuroni, modella italo-svizzera che adora Instagram e lo shopping, Mattia Mustica, dj e re delle feste romane, e Aaron Nielsen, modello, influencer e figlio d'arte.

Clicca sulla foto per leggere la sua scheda di ogni protagonista!

Preparati a tuffarti nel loro mondo a tutto lusso, ecco un assaggio di quello che ti aspetta:

