Riccanza Deluxe: guarda quello che ti aspetta nel trailer della puntata 1

In onda stasera alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

Ci siamo: stasera decolla la nuova e quarta stagione di #Riccanza, più opulenta che mai: è #Riccanza Deluxe! Gli episodi inediti vanno in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

Adesso mettiti comodo perché puoi già gustare un primo assaggio di quello che ti aspetta, fai partire il video trailer della prima puntata:

In #Riccanza Deluxe ritrovi un veterano che ti ha conquistato nelle scorse edizioni con la sua simpatia a 24 carati: non poteva infatti mancare Farid Shirvani. Ci sono anche due splendenti ritorni: quelli di Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon. E da #Riccanza 3, ecco le sister cash, ovvero le sorelle Alessia e Giorgia Visentin.

No, non ci siamo dimenticati di lui ma preparati a vederlo in una veste completamente inedita: Tommaso Zorzi ha deciso di dire addio alle bollicine, alle carte di credito e al lusso sfrenato per una vita molto più morigerata e spirituale.

E poi ci sono tre nuovi protagonisti pronti a entrare nella ciurma più luccicante della tv: Camilla Neuroni, modella italo-svizzera che adora Instagram e lo shopping, Mattia Mustica, dj e re delle feste romane, e Aaron Nielsen, modello, influencer e figlio d'arte.

#Riccanza Deluxe va in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV

