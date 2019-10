#Riccanza Deluxe: come rivedere la puntata 1 completa in streaming o in replica tv

Finalmente è arrivata la nuova e quarta stagione di #Riccanza, più opulenta che mai: è #Riccanza Deluxe!

Se stappando il Dompe ti sei perso un pezzetto dell'episodio 1, niente paura: abbiamo raccolto qui tutti i modi in cui puoi rivederlo in streaming o in tv. Ma prima ti ricordiamo che le nuove puntate vanno in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

- #Riccanza Deluxe, episodio 1 in streaming:

Vederlo è più facile che dire bling bling: ti basta cliccare QUI e collegarti alla pagina dedicata a #Riccanza, con tanti video dello show e anche la prima puntata completa. Oppure sul canale YouTube di MTV Italia, cliccando QUI.

L'episodio 1, sempre in streaming, è disponibile quando vuoi anche su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).

- #Riccanza Deluxe, le date delle repliche tv dell'episodio 1 su MTV (Sky 130):

Venerdì 11 ottobre alle ore 21:10

Sabato 12 ottobre alle ore 20:45

Domenica 13 ottobre alle ore 17:25

Martedì 15 ottobre alle 21:35

