#Riccanza Deluxe: i colloqui di Cristel per l’assistente personale e tutto quello che non hai visto in tv dalle ultime puntate

Le Sister Cash e un fidanzato spagnolo, Camilla e i gioeilli e tanto altro

Cristel è tornata in #Riccanza Deluxe ed è più boss lady che mai!



Le manca solo un punto da depennare sulla lista per essere una vera star del business: un'assistente personale. E allora via con i colloqui, ma impressionare positivamente Cristel è un'impresa tutt'altro che facile.

Insoddisfatta dei risultati, ha deciso di raggiungere Alessia e Giorgia per svagarsi un po' e parlare di amore.

Guarda com'è andata, in questa clip che non è andata in onda in tv:

Vai QUI per i trailer delle puntate 9 e 10 che ti aspettano stasera martedì 12 novembre alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).