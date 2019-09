Riccanza Deluxe: chi sono i nuovi protagonisti del cast

Ti presentiamo Camilla, Mattia e Aaron

Nella nuova stagione di #Riccanza abbiamo fatto le cose ancora più in grande - per questo è #Riccanza Deluxe! - e non uno, non due ma ben tre nuovi rampolli si uniscono alla gang bling bling.

Innanzitutto metti in fresco il Dompe, chiama i tuoi amici e spargi la voce perché #Riccanza Deluxe inizia martedì 8 ottobre, alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Guarda un assaggio di quello che ti aspetta:



E ora mettiti comodo perché stai per conoscere i nuovi protagonisti! Loro sono Camilla Neuroni, modella italo-svizzera che adora Instagram e lo shopping, Mattia Mustica, dj e produttore discografico, e Aaron Nielsen, modello, influencer e figlio d'arte.

Per saperne di più su chi sono e cosa fanno i nuovi protagonisti di #Riccanza Deluxe, ti basta cliccare sulla foto di ognuno per leggere la scheda!

I nuovi protagonisti ma anche i mitici giovani nati con la camicia che già conosci - come Tommaso e Farid - ti aspettano in #Riccanza Deluxe in onda da martedì 8 ottobre, e ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).