Riccanza Deluxe: l’addio ai selfie di Tommaso e tutto quello che ti aspetta nell’episodio 2

Riuscirà Tommy a stare lontano dalla #Riccanza?

Ti avevamo avvertito che in #Riccanza Deluxe avresti visto Tommaso Zorzi come mai prima d'ora e nella nuova puntata dello show arriva il momento per lui di dire addio alle bollicine, alle carte di credito e al lusso sfrenato.

Sì, Tommy ha deciso di provare a vivere in modo molto più morigerato e spirituale e lo vedrai alleggerirsi di tutto ciò che luccica e che lo tiene connesso alla vecchia frenetica vita: cellulare e selfie compresi!

Intanto gli altri rampolli continuano le loro avventure: Farid Shirvani è alle prese con la #dietanza, Nicolò Ferrari cerca di togliersi l'etichetta di sfortunato in amore, Cristel Isabel Marcon va a tutto business e le sister cash, ovvero le sorelle Alessia e Giorgia Visentin, stanno preparando un #actionplan per volare via da Busto Arsizio.

Guarda quello che ti aspetta nell'episodio 2 di #Riccanza Deluxe: fai partire il video!

Ti sei perso la prima puntata di #Riccanza Deluxe? Niente paura, ti basta cliccare QUI per vederla in versione integrale. Oppure puoi andare sul canale YouTube di MTV Italia, cliccando QUI.

#Riccanza Deluxe va in onda ogni martedì alle 22.00 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).